Motor achter economische groei verzwakt, constateert CPB

door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 16:14
DEN HAAG (ANP) - Het proces van economische vernieuwing in Nederland is duidelijk afgezwakt. Tot die conclusie komt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport. Volgens de belangrijke adviseur van het kabinet worden slecht presterende bedrijven minder snel vervangen door nieuwe, innovatieve en goed presterende bedrijven.
"Dat is zorgelijk, want dit proces is de motor achter de economische groei en voorspoed van Nederland", stellen de deskundigen van het CPB na een analyse van de periode van 2007 tot 2023.
Een belangrijke oorzaak is dat er sinds 2008 minder nieuwe bedrijven worden opgericht. Hierdoor worden minder presterende bedrijven minder vaak vervangen door innovatieve nieuwkomers.
Dit leidt volgens het CPB tot een steeds grotere kloof tussen de koplopers en achterblijvers in de economie. Omdat er minder concurrentiedruk is, investeren de koplopers vervolgens minder in productiviteitsverhoging.
