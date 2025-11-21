ECONOMIE
Passagiers zijn uit trein bij Hilversum, drie mensen aangehouden

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 17:01
HILVERSUM (ANP) - De passagiers die in een trein zaten die vrijdagmiddag bij Hilversum werd stilgezet vanwege "een verdachte situatie", hebben het voertuig inmiddels verlaten. Dat meldt de politie. Er zijn drie mensen aangehouden.
De politie doet onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er aan de hand is. Volgens RTL Nieuws gaat het mogelijk om een bommelding, maar een politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen.
Het treinverkeer is nog steeds gestremd. Volgens een NS-woordvoerder rijden er tot 17.15 uur geen treinen tussen Hilversum en Baarn. De passagiers kunnen verder reizen per bus.
