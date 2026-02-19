MOTORbeurs mikt op 100.000 bezoekers, hoogste aantal in 15 jaar

UTRECHT (ANP) - Dat motorrijden in Nederland steeds populairder wordt, bleek donderdag overduidelijk tijdens de opening van de MOTORbeurs in Utrecht. Binnen enkele uren stroomden de hallen van de Jaarbeurs Utrecht volledig vol met motorliefhebbers. "We hopen op meer dan 100.000 bezoekers", zei Frits van Bruggen, voorzitter van RAI Vereniging. Dat zou het hoogste bezoekersaantal in vijftien jaar zijn.

"We zien dat er nieuwe doelgroepen bijkomen: dames, 65-plussers en jongeren. Motoren worden in Nederland vooral gebruikt voor recreatie, maar wij verwachten dat ze veel meer gebruikt gaan worden voor woon-werk", aldus Van Bruggen tijdens de veertigste editie van het evenement. De beurs ging donderdag van start en duurt tot en met zondag.

Eerder deze week werd bekend dat de verkoop van nieuwe en gebruikte motoren vorig jaar een record bereikte in Nederland van 157.800 stuks. Dat kwam voor een groot deel doordat forenzen de motor steeds meer ontdekken als een snel en voordelig alternatief voor hun dagelijkse ritten.

Proefritten

Maar om de fileproblemen echt aan te pakken, zouden bedrijven en de overheid volgens Van Bruggen veel actiever de "motor van de zaak" moeten promoten. Dat gebeurt nu volgens hem veel te weinig. Daarbij vindt hij dat de regering veel te weinig doet om de infrastructuur veiliger te maken voor motorrijders en de verkeersveiligheid in het algemeen te verbeteren.

Dit jaar zijn alle grote motormerken aanwezig en zijn alle beschikbare plekken in de Jaarbeurs Utrecht volledig bezet. "Alle vierkante meters zijn verkocht. Dat is voor het eerst in jaren. De stijgende lijn zet zich nu door", zei Tom Crooijmans, hoofd van de motordivisie binnen RAI Vereniging. Tijdens de jubileumeditie kunnen bezoekers naast de nieuwste motoren ook accessoires, kleding en gadgets ontdekken, deelnemen aan demonstraties en proefritten maken.