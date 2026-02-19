ECONOMIE
7 mannen vervolgd voor moord op uiterst rechtse activist

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 18:50
anp190226206 1
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Een Franse aanklager heeft aangekondigd dat hij zeven mannen gaat vervolgen voor moord, na de fatale mishandeling van uiterst rechtse activist Quentin Deranque in Lyon. Hij overleed afgelopen weekend nadat hij in elkaar was geslagen door een groep extreemlinkse activisten. In totaal zijn inmiddels elf mensen opgepakt.
Onder de zeven die voor moord worden aangeklaagd, is een medewerker van parlementariër Raphaël Arnaut van de radicaal-linkse partij La France Insoumise (LFI).
De aanklager heeft verzocht de verdachten in hechtenis te houden, vanwege het "risico op verstoring van de openbare orde". De dood van Deranque zorgde voor veel onrust in het land en heeft de politieke spanning fors opgevoerd. Volgende maand worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
