Schaatstrainer Orie sluit Spelen in Milaan af zonder medaille

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 18:15
anp190226203 1
MILAAN (ANP) - De Olympische Spelen zijn op een grote teleurstelling uitgedraaid voor Team Essent. De ploeg van coach Jac Orie behaalde in Milaan geen enkele medaille bij het langebaanschaatsen. Daarmee kwam een einde aan een lange reeks successen van Orie op de Spelen.
De 58-jarige Hagenaar leverde bij alle Winterspelen waar hij als coach actief was een olympisch kampioen af. Die reeks begon met Gerard van Velde in 2002, gevolgd door Marianne Timmer (2006), Mark Tuitert (2010), Stefan Groothuis (2014), Carlijn Achtereekte, Sven Kramer en Kjeld Nuis (allen in 2018) en Thomas Krol (2022).
Dit keer behaalde Orie niet alleen geen goud, maar ook geen zilver of brons op de Spelen. Team Essent deed in Italië mee met Suzanne Schulting, Joep Wennemars, Tijmen Snel en Chris Huizinga.
