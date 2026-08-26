MSC vaart niet naar Russische havenstad aan Zwarte Zee

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - De grote reder MSC vaart voorlopig niet naar de Russische havenstad Novorossiejsk aan de Zwarte Zee na een droneaanval op een van zijn schepen. Dat staat in een melding aan klanten, die is ingezien door persbureau Bloomberg.

Een drone zou de MSC ULSAN III hebben aangevallen toen dat schip op weg was naar Novorossiejsk. Het scheepvaartbedrijf meldde niet wanneer dit gebeurde.

MSC heeft net als andere internationale rederijen de vaarten van en naar Rusland afgeschaald sinds de grootschalige inval in Oekraïne. Doorgaans vervoeren ze nog wel goederen als voedsel, medicijnen of kleding naar het land. MSC blijft op andere Russische havens varen.

Rusland en Oekraïne hebben de aanvallen in de Zwarte Zee op koopvaardijschepen en havens sinds juli opgevoerd. Dat verstoort onder andere het transport van graan, waar de twee landen belangrijke exporteurs van zijn. De verminderde scheepvaart in de Zwarte Zee en Zee van Azov raakt ook de Russische export van staal en kolen.