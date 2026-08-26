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Nepalese politie: meer toeristen vermist na overstroming

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 18:50
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KATHMANDU (ANP) - Na de overstroming in Nepal worden 579 toeristen vermist, meldt de politie van het land aan de BBC. Onder hen zijn 466 buitenlanders uit 28 landen. Die aantallen zijn hoger dan eerdere cijfers waar het toerismebureau van het land mee kwam.
De politie spreekt tegenover de BBC van 54 vermiste Amerikanen en 33 mensen uit het Verenigd Koninkrijk. Meer details over de herkomst van de vermisten, meldt de zender niet.
Eerder op woensdag sprak het Nepalese toerismebureau van 384 vermiste toeristen, van wie er 93 uit Nepal kwamen. Op die lijst stond ook dat er één Nederlander wordt vermist. Dat is nog altijd niet bevestigd.
De reisorganisatie die de Nederlander zou hebben gebruikt, ontkent dat het de vermissing van een Nederlander heeft gemeld. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen gekregen van Nederlandse slachtoffers.
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