Musk biedt 97,4 miljard dollar voor overname OpenAI, meldt WSJ

NEW YORK (ANP) - Een consortium onder leiding van miljardair Elon Musk heeft een bod van 97,4 miljard dollar uitgebracht om de non-profitorganisatie achter OpenAI over te nemen, meldt The Wall Street Journal. Volgens de Amerikaanse zakenkrant heeft Musks advocaat, Marc Toberoff, het bod maandag ingediend bij het bestuur van OpenAI.

Dit verdiept de spanningen tussen Musk en OpenAI-topman Sam Altman in de strijd om de toekomst van het bedrijf achter de veelgebruikte chatbot ChatGPT. Altman wil OpenAI omvormen tot een commercieel bedrijf en wil hiervoor honderden miljarden investeren.

De directie van OpenAI heeft nog niet gereageerd op het bod van Musk.