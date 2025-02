Staalbedrijven gewild op positief Wall Street

NEW YORK (ANP) - De belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street gingen maandag omhoog, aangevoerd door technologie- en staalaandelen. Amerikaanse metaalproducenten waren gewild nadat president Donald Trump zei dat hij extra tarieven zou opleggen op staal- en aluminium uit het buitenland.

Het aandeel van het grote staalconcern US Steel eindigde hierop 4,8 procent hoger. Andere staalmakers als Cleveland-Cliffs en Nucor wonnen zelfs bijna 18 en 5,7 procent. Aluminiumproducent Alcoa eindigde de handelssessie met een 2,2 procent hogere koers. Trump zei ook dat de Amerikaanse regering toestemming zal geven aan Nippon Steel ​​om te investeren in US Steel. Deze Japanse staalfabrikant mag echter geen meerderheidsbelang nemen in zijn Amerikaanse branchegenoot.

Tijdens de verkiezingscampagne had Trump al gezegd tegenstander te zijn van een overname van US Steel door Nippon Steel. Ook voormalig president Joe Biden had die overname ter waarde van bijna 15 miljard dollar eerder al geblokkeerd. Volgens Trump gaan de importtarieven US Steel weer "heel succesvol maken" en heeft het bedrijf een "goed management".

De stemming op Wall Street was verder opgewekt, na de lagere slotstanden op vrijdag. Zorgen bij beleggers over dreigende handelstarieven en inflatie verdwenen naar de achtergrond. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,4 procent op 44.470,41 punten. De bredere S&P 500-index klom 0,7 procent tot 6066,44 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent op 19.714,27 punten.

Aandelen van chipmakers stegen ook, na de verkoopgolf van technologieaandelen eind januari. Dit werd toen veroorzaakt door zorgen over de opkomst van Chinese kunstmatige intelligentie. Grote chipbedrijven als Nvidia, Broadcom en Micron Technology werden tot 4,5 procent meer waard. NXP zakte echter 1,4 procent. De Nederlandse chipmaker, die een beursnotering heeft in New York, neemt Kinara over, een bedrijf dat technologie ontwikkelt om meer toepassingen op het gebied van AI mogelijk te maken. De Eindhovense onderneming telt daarvoor 307 miljoen dollar neer.

Fastfoodketen McDonald's klom 4,8 procent, goed voor de eerste plek in de Dow. Dit had te maken met meevallende kwartaalcijfers die goed werden ontvangen door beleggers.