Swiatek kwalificeert zich als eerste tennisster voor WTA Finals

RIYAD (ANP/RTR) - Iga Swiatek is de eerste tennisster die zich heeft geplaatst voor de WTA Finals, het lucratieve eindejaarstoernooi in het vrouwentennis. De Poolse nummer 1 van de wereld verdedigt haar titel.

"Het is geweldig om voor het vierde jaar op rij van de partij te zijn. Ik hoop dat de verrichtingen van de acht beste speelsters de fans veel genoegdoening geven", aldus de 23-jarige Swiatek. De beste acht tennissters van het jaar kwalificeren zich. De vijfvoudig grandslamwinnaar is nu dus al zeker van haar plek.

De WTA Finals vinden de komende drie jaar plaats in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Het toernooi, dat begin november wordt gehouden, heeft een prijzenpot van ruim 15 miljoen dollar. Swiatek won het toernooi vorig jaar voor het eerst. Toen was het evenement in de Mexicaanse kustplaats Cancún.