Trumps kiezers raken hem kwijt. Zijn harde beloften over “America First”
en immigratie spraken in 2024 nog miljoenen aan, maar een jaar later vindt een meerderheid dat zijn presidentschap tegenvalt. In een nieuwe CNN/SSRS-peiling noemt 58 procent van de Amerikanen zijn eerste jaar terug in het Witte Huis een “failure”, terwijl 61 procent zijn algemene optreden afkeurt. Dat is meer dan teleurstelling bij Democraten: ook onder onafhankelijke kiezers zakt zijn steun weg, juist op thema’s die hem ooit naar de winst hielpen, zoals economie en migratie.
Gallup
peilde eind 2025 een landelijke waardering van slechts 36 procent, het laagste punt van Trumps tweede termijn. Opvallend is dat zelfs delen van zijn eigen achterban knappen op hem af vanwege zijn “temperament en persoonlijk gedrag”, niet alleen om de inhoud van zijn beleid. Waar campagne-speeches vol woede en wraak ooit als verfrissend golden, worden ze nu vaker gezien als bewijs dat hij vooral met zichzelf bezig is – en niet met de stijgende kosten van leven.[yahoo
]
De peilingen v
ertellen daarmee een simpel verhaal: Trumps
beleid mag in detail verschillen, maar voor veel kiezers voelt het als meer chaos, meer conflict en weinig zichtbare verbetering. De paniek in kamp‑Trump is dus niet zozeer angst voor de media, maar voor de eigen kiezers die stilletjes afhaken.