Nooit meer krabben: dit werkt het beste tegen een bevroren voorruit

Klimaat, natuur en milieu
door Peter Janssen
vrijdag, 16 januari 2026 om 18:22
bijgewerkt om vrijdag, 16 januari 2026 om 18:23
Het wordt kouder en kouder, dus het zou zomaar kunnen dat morgenochtend je voorruit weer bevroren is. Dan kun je gaan krabben, maar er zijn betere oplossingen.
  1. Wil je echt geen tijd verspillen in de vroege ochtend, doe dan een stuk karton voor je voor- en achterruit. Plaats het wel achter de ruitenwissers, zodat die niet vastvriezen aan het raam.
  2. Heb je niet zo'n groot stuk karton tot je beschikking, maak dan een mengsel van twee delen alcohol en één deel water. Stop het in een sprayflacon en spuit er mee over je ruit. Het laagje ijs verdwijnt direct.
  3. Ontstaat er damp aan de binnenkant van het raam? Wrijf je ruit dan in met een beetje schoonmaakmiddel of shampoo. Wat ook werkt is de airconditioning vol aanzetten en het zijraam op een kier.
  4. Wat je vooral niet moet doen: giet geen heet water over je bevroren voorruit. Die kan door de plotse hitte barsten. Laat ook de motor niet warmlopen tijdens het ontdooien van je ruit. Het is slecht voor je motor, je ademt ongezonde gassen in, en je auto warmt nauwelijks op.
Bron: RTL

