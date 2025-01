Musk erkent dat 2 biljoen bezuinigen voor VS moeilijk haalbaar is

WASHINGTON (ANP/RTR) - Elon Musk geeft toe dat zijn doelstelling om 2 biljoen dollar te besparen bij de Amerikaanse overheid een lastige opgave zal zijn. Dat bedrag komt neer op omgerekend zo'n 1940 miljard euro, oftewel rond de 30 procent van de totale federale begroting van de Verenigde Staten.

Aankomend Amerikaans president Donald Trump heeft Musk en voormalig presidentskandidaat Vivek Ramaswamy benoemd om een externe taskforce te leiden, genaamd het ministerie voor Overheidsefficiëntie. Deze taskforce zal zich richten op het verminderen van de federale uitgaven en regelgeving om de efficiëntie van de overheid te verbeteren.

"Ik denk dat als we mikken op 2 biljoen, we een goede kans maken om 1 biljoen te halen", heeft Musk volgens persbureau Reuters gezegd over de bezuinigingen. De rijkste man ter wereld deed zijn uitspraken woensdag in een gesprek met Mark Penn, een politiek strateeg en voormalig opiniepeiler. Hij omschreef het doel van 2 biljoen als "het best mogelijke scenario".

Het bezuinigen bij de Amerikaanse overheid belooft een stevige uitdaging te worden. Dat komt doordat ongeveer tweederde van de huidige federale uitgaven gaat naar zaken waarop Trump ofwel heeft beloofd niet te zullen korten, of niet kan korten. Zo gaat er veel geld naar programma's voor gepensioneerden, defensie, uitkeringen voor veteranen en rentebetalingen over de almaar oplopende Amerikaanse staatsschuld.