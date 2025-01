FT: team Trump heeft toch nog geen plan voor einde oorlog Oekraïne

Aankomend Amerikaans president Donald Trump lijkt terug te komen op zijn campagnebelofte om de oorlog in Oekraïne binnen een dag te beëindigen. Europese functionarissen vertellen de krant Financial Times dat het team van Trump duidelijk heeft gemaakt dat nog wordt gezocht naar een oplossing. Dat wordt gezien als teken dat de VS de hulp aan Oekraïne voorlopig blijven voortzetten nadat Trump is aangetreden als president.

Trump verklaarde tijdens zijn verkiezingscampagne slechts "24 uur" nodig te hebben om een uitweg te vinden uit het slepende conflict. Hij nam daar de afgelopen tijd al afstand van. Zo had de Republikein het onlangs over een periode van zes maanden. De man die hij als vredesgezant wil inzetten, Keith Kellogg, had het over honderd dagen.

Vanuit Europa wordt Trump en zijn team voorgehouden dat de VS de militaire steun aan Oekraïne moeten voortzetten om het land een betere onderhandelingspositie te geven. Een bron van de Financial Times zegt dat de komende Amerikaanse regering huiverig is voor een situatie die vergeleken kan worden met de westerse terugtrekking uit Afghanistan. Die verliep zeer chaotisch.