Politie deelt beeld van serie-aanrander in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam heeft vermoedelijk één dader zes vrouwen aangerand op de openbare weg in het centrum en noorden van de stad, meldt de politie. Drie van in totaal zes vrouwen die zich bij de politie hebben gemeld, hebben ook aangifte gedaan. De politie en het Openbaar Ministerie delen nu beeld van de man in de hoop hem te vinden.

Onderzoek naar de meldingen heeft ertoe geleid dat de politie "sterk" het vermoeden heeft dat het om dezelfde dader gaat. Hij verplaatst zich vooral op de fiets. De aanrandingen waren voornamelijk "tijdens uitgaansmomenten in de nachtelijke uren en vroeg in de ochtend".

De man is vastgelegd op camerabeelden, een beeld daarvan wordt nu gedeeld. Daarop is te zien dat de man donker haar en een snor en baard heeft. De politie schat zijn leeftijd tussen de 25 en 40 jaar. Wie tips heeft, slachtoffer of getuige is van een aanranding, kan zich melden bij de politie. Die waarschuwt vooral Rotterdamse vrouwen extra alert te zijn, omdat in alle zes gevallen een vrouw het slachtoffer was.