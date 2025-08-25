ECONOMIE
Drugsbaas El Mayo van Sinaloa-kartel bekent in VS schuld

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 20:41
NEW YORK (ANP/RTR) - De opgepakte Mexicaanse drugsbaas Ismael 'El Mayo' Zambada heeft maandag in New York schuld bekend aan Amerikaanse aanklachten tegen hem. Het gaat onder meer om het leiden van een criminele organisatie en samenzwering tot afpersing.
De aanklachten hebben betrekking op zijn jarenlange rol binnen het beruchte Mexicaanse Sinaloa-drugskartel. Justitie houdt het kartel onder meer verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van drugs zoals cocaïne en fentanyl. Zambada bekende schuld nadat justitie deze maand bekend had gemaakt geen doodstraf tegen hem te zullen eisen.
De 77-jarige Zambada werd vorig jaar juli opgepakt, toen hij samen met een zoon van Joaquín 'El Chapo' Guzmán in een privévliegtuig naar de VS was afgereisd. Guzmán is medeoprichter van het Sinaloa-kartel, dat wordt gezien als een van de gewelddadigste en machtigste drugsorganisaties ter wereld. Hij is in 2019 in de VS tot een levenslange celstraf veroordeeld.
