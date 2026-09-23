Musk prijst Chinese president Xi in aanloop naar staatsbezoek VS

BEIJING (ANP/RTR) - Topman Elon Musk van Tesla en SpaceX heeft in een interview met Chinese staatsmedia zijn lof uitgesproken over president Xi Jinping in aanloop naar diens staatsbezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. Musk zei tegen nieuwszender CCTV dat Xi een "grote leider" is die China "immense voorspoed" heeft bezorgd.

Musk zei dat die voorspoed is te zien door de gebouwen en infrastructuur die zijn gebouwd in China. "Het is onmiskenbaar door gewoon over straat te lopen, dat je de toegenomen welvaart van de gemiddelde Chinese burger ziet." Ook sprak Musk lof uit over de grote Tesla-autofabriek in Shanghai met zijn "enorm getalenteerd en hardwerkend team".

Xi begint woensdag aan een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Donderdag houdt Trump dan een staatsdiner voor Xi in het Witte Huis. Aan dat diner doen ook topbestuurders uit het Amerikaanse bedrijfsleven mee, waaronder Musk.