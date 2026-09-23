Dit verdient de best betaalde regeringsleider ter wereld – en zoveel krijgen Jetten, Trump en andere bekende collega’s

De best betaalde regeringsleider ter wereld zet zijn salaris juist nóg verder omhoog. De Singaporese premier Lawrence Wong gaat vanaf 15 oktober 2026 officieel 3,6 miljoen Singaporese dollar per jaar verdienen: omgerekend ongeveer 2,4 miljoen euro. Hij heeft aangekondigd dat hij de volledige loonsverhoging, 1,4 miljoen Singaporese dollar per jaar, de komende vijf jaar aan goede doelen schenkt.

Dat maakt de vergelijking met de beloning van andere politieke leiders opvallend. De Nederlandse minister-president Rob Jetten zit rond de 205.000 euro per jaar, terwijl de Amerikaanse president Donald Trump wettelijk een jaarsalaris van 400.000 dollar krijgt. Wong ontvangt volgens die officiële bedragen dus ruim tien keer zoveel als de Nederlandse premier en meer dan zeven keer het salaris van de president van de Verenigde Staten.

Waarom Singapore zoveel betaalt

In Singapore is een hoog salaris voor ministers en de premier geen toeval of incident. De stadstaat hanteert al jaren het uitgangspunt dat de overheid moet kunnen concurreren met de private sector om kundige bestuurders aan te trekken. Een tweede argument is het verkleinen van het risico op corruptie: bestuurders die zeer goed worden betaald, zouden minder vatbaar zijn voor financiële verleiding.

De regeling lag vijftien jaar vrijwel stil. Na een herziening stijgt de referentiebeloning voor een minister op het laagste niveau van 1,1 miljoen naar 1,8 miljoen Singaporese dollar. Het salaris van de premier is gekoppeld aan tweemaal die referentiebeloning, waardoor Wong uitkomt op 3,6 miljoen Singaporese dollar. De verhoging is niet volledig direct aan ministers uitgekeerd: zij krijgen volgens de regering eerst een eenmalige aanpassing en groeien daarna deels via prestaties en verantwoordelijkheden naar een hogere beloning toe.

Wong noemt hogere beloningen noodzakelijk om talent voor de politiek en overheid te behouden. Zelf wil hij de extra beloning niet houden. Hij ontvangt zijn salaris volgens de formele regeling, maar belooft het verschil tussen zijn oude en nieuwe pakket jaarlijks weg te schenken zolang hij premier blijft, maximaal vijf jaar.

Wat verdienen bekende leiders?

Salarissen zijn niet altijd één-op-één te vergelijken. Sommige landen tellen een parlementsvergoeding, vaste onkostenvergoedingen, pensioenbijdragen, ambtswoning, beveiliging of prestatiebonussen mee; andere publiceren vooral het basissalaris. Onderstaande bedragen zijn daarom het best te lezen als officiële jaarlijkse beloning vóór belasting, exclusief of inclusief onderdelen waar de bron dat aangeeft.

Leider Land Jaarsalaris (bruto) Lawrence Wong Singapore S$2,2 mln (circa $1,7 mln). Dit stijgt naar S$3,6 mln (circa $2,8 mln)· John Lee Hongkong circa $719.000travel · Guy Parmelin Zwitserland CHF 478.166, voor elk lid van de Bondsraad Anthony Albanese Australië circa $431.000 Donald Trump VS $400.000t Friedrich Merz Duitsland circa $366.000 Christian Stocker Oostenrijk circa $326.000 Mark Carney Canada circa $315.000 Mette Frederiksen Denemarken circa $309.000 Bart De Wever België circa $307.000 Micheál Martin Ierland €256.311 Rob Jetten Nederland €205.991 Emmanuel Macron Frankrijk €192.468 Andy Burnham VK £169.869 Vladimir Poetin Rusland circa $140.000, Pedro Sánchez Spanje bijna €100.000r Xi Jinping China officieel circa $19.000–22.000l

Bronnen voor de vergelijkingsbedragen verschillen in methode. De beloning van Wong en Trump is het meest helder als officiële hoofdvergoeding te duiden. Bij Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk spelen aanvullende mandaat- of ambtscomponenten een belangrijke rol.

Jetten: ruim tien keer minder

Rob Jetten is sinds februari 2026 minister-president en minister van Algemene Zaken. De beloning voor het Nederlandse premierschap ligt volgens recente vergelijkingen op ongeveer 205.000 euro per jaar. Dat is naar Nederlandse maatstaven een hoog openbaar salaris, maar internationaal valt het in het niet bij Singapore.rijksoverheid+2

Het verschil met Wong bedraagt grofweg 2,2 miljoen euro per jaar. Anders gezegd: de Singaporese premier verdient in iets meer dan een maand ongeveer wat de Nederlandse regeringsleider in een heel jaar krijgt.

Nederland kiest bovendien nadrukkelijk voor een ander model dan Singapore. De Wet normering topinkomens en de politieke cultuur rond publieke beloning leggen de nadruk op matiging, transparantie en de afstand tot zeer hoge private beloningen. Singapore redeneert juist dat een overheid zich financieel moet meten met topfuncties in het bedrijfsleven.

Trump krijgt $400.000

De president van de Verenigde Staten ontvangt wettelijk 400.000 dollar per jaar. Daar komen officiële voorzieningen bij, zoals een onkostenvergoeding van 50.000 dollar en een reisbudget; die zijn niet hetzelfde als vrij besteedbaar salaris.

Ook met dat salaris blijft Trump ver achter bij Wong. De nieuwe Singaporese beloning van 2,85 miljoen dollar is ruim zeven keer zo hoog als het wettelijke salaris van een Amerikaanse president. Wong verdient daarmee zelfs meer dan de gecombineerde wettelijke beloning van diverse regeringsleiders in grote westerse democratieën, al zijn internationale vergelijkingen nooit helemaal zuiver doordat secundaire vergoedingen per land verschillen.

Hoge lonen, groot debat

De Singaporese keuze laat zien dat de discussie over politieke salarissen uiteindelijk draait om een principiële vraag: moet een bestuurder vooral sober worden betaald omdat hij publiek geld beheert, of juist royaal omdat de overheid met het bedrijfsleven concurreert om talent?

Wong kiest ondubbelzinnig voor de tweede redenering, maar probeert de politieke gevoeligheid te ondervangen door zijn eigen opslag weg te geven. Daarmee blijft hij formeel de best betaalde regeringsleider ter wereld, terwijl hij persoonlijk zegt de extra miljoenen niet te willen houden.

Voor Nederlandse kiezers is vooral de schaal van het verschil opmerkelijk. Waar Jetten rond twee ton per jaar verdient en Trump op 400.000 dollar zit, stijgt Wong naar een pakket van ongeveer 2,4 miljoen euro. Niet de president van de Verenigde Staten, niet de Duitse bondskanselier en ook niet de Nederlandse premier staat dus bovenaan: die plek is voor de premier van Singapore.