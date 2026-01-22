Musk: Tesla gaat in 2027 robots verkopen aan particulieren

DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - Tesla gaat waarschijnlijk tegen het einde van volgend jaar mensachtige Optimus-robots verkopen aan het grote publiek. Dat zei Elon Musk op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Volgens de topman van de autofabrikant zal de toekomst van het bedrijf steeds meer afhangen van dergelijke humanoïde robots.

In de fabrieken van Tesla worden de robots al gebruikt om eenvoudige taken uit te voeren, zei Musk. Hij vermoedt dat Optimus tegen eind 2026 ook "complexere taken" kan uitvoeren.

Halverwege 2026 verwacht Musk de robots al aan andere bedrijven te kunnen verkopen. Particulieren kunnen Optimus aanschaffen wanneer Tesla "ervan overtuigd is dat de betrouwbaarheid zeer hoog is, de veiligheid zeer hoog is en het scala aan functionaliteiten ook zeer hoog is", aldus Musk.