ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Musk: Tesla gaat in 2027 robots verkopen aan particulieren

Economie
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 18:32
anp220126184 1
DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - Tesla gaat waarschijnlijk tegen het einde van volgend jaar mensachtige Optimus-robots verkopen aan het grote publiek. Dat zei Elon Musk op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Volgens de topman van de autofabrikant zal de toekomst van het bedrijf steeds meer afhangen van dergelijke humanoïde robots.
In de fabrieken van Tesla worden de robots al gebruikt om eenvoudige taken uit te voeren, zei Musk. Hij vermoedt dat Optimus tegen eind 2026 ook "complexere taken" kan uitvoeren.
Halverwege 2026 verwacht Musk de robots al aan andere bedrijven te kunnen verkopen. Particulieren kunnen Optimus aanschaffen wanneer Tesla "ervan overtuigd is dat de betrouwbaarheid zeer hoog is, de veiligheid zeer hoog is en het scala aan functionaliteiten ook zeer hoog is", aldus Musk.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

anp220126034 1

Rabobank beperkt mogelijkheden voor aflossingsvrije hypotheek

ANP-548179339

Zo maakte Trump zijn spectaculaire draai

ANP-548076604

Het schrikbewind van Wilders

Scherm­afbeelding 2026-01-22 om 06.37.59

Steeds meer jonge vrouwen willen traangootfillers: hoe onschuldig is het echt?

3aa7258e

Drie sprookjes over cholesterol die je gezondheid in gevaar brengen

Loading