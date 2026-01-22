Brekelmans: claim Trump op Groenland is volgens mij van tafel

DEN HAAG (ANP) - Donald Trump legt geen claim meer op Groenland, interpreteert demissionair defensieminister Ruben Brekelmans (VVD). Tijdens het debat ter voorbereiding op de EU-top die in het teken staat van dit hoogoplopende conflict, zijn partijen als GroenLinks-PvdA hier niet zo zeker van. Toe-eigenen van land is "duidelijk geen onderdeel" van het 'raamwerk' van een deal met het militaire bondgenootschap NAVO dat hierover in de maak is, stelt Brekelmans. "Dus volgens mij is de politieke realiteit nu dat die claim van tafel is."

In antwoord op een vraag van Kati Piri (GroenLinks-PvdA) koos de bewindsman zijn woorden zorgvuldig. Hij redeneerde dat de Verenigde Staten geen "formele vraag of formeel verzoek" hebben gedaan om Groenland in te lijven, maar dat alleen uitspraken en tweets van Trump hierover gingen. Trump heeft "niet op papier gezet" dat die claim van tafel is. "Maar die claim stond überhaupt al niet op papier."