Musk voegt financiële diensten toe aan X

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Gebruikers van het socialemediaplatform X van Elon Musk kunnen binnenkort hun financiële zaken via het platform regelen. Met een nieuwe digitale wallet kunnen ze geld overmaken tussen traditionele bankrekeningen en betalingen doen. Voor het realiseren van het 'X Money Account' werkt Musk samen met Visa, het grootste creditcardbedrijf van de Verenigde Staten.

Een van de missies van Musk is om X te veranderen in een 'alles-in-een-app'. Het betalingssysteem is een cruciaal onderdeel hiervan. Daarmee wil hij gebruikers in staat stellen online te winkelen, geld naar vrienden of bedrijven over te boeken en X-accounts te gebruiken voor aankopen in fysieke winkels.

Musks bedrijf krijgt waarschijnlijk stevige concurrentie van andere betalingsdiensten, zoals Venmo van PayPal, het door banken gesteunde Zelle en de populaire Apple Wallet.