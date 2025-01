DUO informeerde Europese studenten verkeerd over tegemoetkoming

DEN HAAG (ANP) - De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft 8590 Europese studenten per ongeluk meegedeeld dat zij een tegemoetkoming voor het leenstelsel zouden krijgen, terwijl zij hier niet of slechts gedeeltelijk recht op hadden. Onderwijsminister Eppo Bruins meldt in een Kamerbrief dat DUO op tijd heeft kunnen voorkomen dat de internationale studenten de tegemoetkoming ontvangen.

De bewindsman meldt dat DUO een fout heeft gemaakt bij het afbakenen van de groep die in aanmerking komt voor de tegemoetkoming voor studenten die hebben gestudeerd onder het leenstelsel. Het gaat om Europese studenten die in de maanden waarover ze een bericht ontvingen alleen recht hadden op een lening om hun collegegeld te betalen. Hiermee is 6,6 miljoen euro gemoeid dat uiteindelijk niet is uitgekeerd.