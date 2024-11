Musk voorziet leegloop bij overheid als thuiswerken niet meer mag

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk voorspelt veel vrijwillige ontslagen bij de Amerikaanse overheid als ambtenaren de mogelijkheid tot thuiswerken wordt ontzegd. Dat merkt hij op in een samen met Vivek Ramaswamy geschreven opiniestuk in The Wall Street Journal. Beiden zijn door aankomend president Donald Trump aangewezen om te helpen bij bezuinigingen bij de overheid.

"Het verplichten van federale werknemers om vijf dagen per week naar kantoor te komen, zou resulteren in een golf van vrijwillige ontslagen die we verwelkomen", merken de twee op in het artikel. "Als federale werknemers niet willen komen opdagen, zouden Amerikaanse belastingbetalers hen niet moeten betalen voor het uit de coronatijd stammende privilege om thuis te blijven."

Musk en Ramaswamy zijn door Trump gevraagd om leiding te geven aan een speciaal daarvoor op te zetten ministerie voor Overheidsefficiëntie. Dat departement wordt wel buiten de overheid opgezet en zal het Witte Huis adviseren over budget- en uitgavenkwesties. "We zijn ondernemers, geen politici. We zullen dienen als externe vrijwilligers, niet als federale functionarissen of werknemers."