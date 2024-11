Compagnon cryptofraudeur Bankman-Fried ontloopt celstraf

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De compagnon van de bekende cryptofraudeur Sam Bankman-Fried ontloopt een grote celstraf. Gary Wang, die de failliete cryptobeurs FTX mede oprichtte, hielp om miljarden dollars van klanten af te troggelen. Hij hoeft niet meer de gevangenis in omdat hij ook een belangrijke getuige was in het proces tegen Bankman-Fried. Die kreeg eerder dit jaar 25 jaar cel opgelegd.

Wang verscheen woensdag voor de rechter in New York. Die veroordeelde hem tot reeds in voorarrest uitgezeten tijd en zei dat hij juist had gehandeld door mee te werken in het onderzoek.

FTX was een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Maar het platform viel in 2022 om. Later werd Bankman-Fried ervan beschuldigd miljarden aan klantentegoeden te hebben doorgesluisd naar een ander bedrijf om er risicovolle investeringen mee te doen.

Luxe penthouse

Wang was een van de FTX-leidinggevenden die met Bankman-Fried samenwoonde in een luxe penthouse op de Bahama's. Wang en Bankman-Fried kenden elkaar van een wiskundekamp toen ze beiden nog op de middelbare school zaten. Later zagen ze elkaar weer op de universiteit.

Justitie had ook aangedrongen op clementie voor Wang. Volgens de aanklagers heeft hij tevens software ontwikkeld om de overheid te helpen fraude op de aandelenmarkten op te sporen. Hij zou nog aan een vergelijkbaar instrument voor cryptomarkten werken.

Caroline Ellison

Caroline Ellison, de ex-vriendin van Bankman-Fried die ook bij de fraude betrokken was, werd in september veroordeeld tot twee jaar cel.