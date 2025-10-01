Gasunie: voldoende gas aanwezig in Nederland, ook bij koud weer

DEN HAAG (ANP) - Er is de komende jaren voldoende aardgas aanwezig in Nederland om aan de vraag te voldoen, ook bij koud weer. Dat meldt Gasunie in een jaarlijks rapport waarbij wordt gekeken naar de leveringszekerheid. De conclusie is dat er voldoende opslagcapaciteit en volume beschikbaar zijn om de vraag aan te kunnen.

Daarbij wordt wel de aanname gedaan dat de importterminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in de Groningse Eemshaven ook na 2027 beschikbaar blijft. Volgens Gasunie worden Nederland en Noordwest-Europa steeds afhankelijker van import van gas. Dat komt vooral via pijpleidingen uit Noorwegen en via lng-tankers uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten zoals Qatar. Het behoud van de Nederlandse gasopslagen is daarom ook cruciaal, aldus Gasunie.

Gasunie waarschuwt wel dat die toenemende afhankelijkheid van import door de huidige geopolitieke ontwikkelingen risico's met zich meebrengt, zoals mogelijke langdurige verstoringen van gasleveringen en gasinfrastructuur.