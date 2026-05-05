Musk wil misleidingszaak rond Twitter afkopen voor 1,5 miljoen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk wil een rechtszaak over mogelijke misleiding van beleggers afsluiten door 1,5 miljoen dollar te betalen. De Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission (SEC), klaagde 's werelds rijkste persoon aan omdat hij in 2022 te laat meldde dat hij een belang in berichtenplatform Twitter had opgebouwd. Hoewel hij bereid is een boete te betalen, ontkent Musk schuldig te zijn, meldt de SEC.

Voordat Musk Twitter helemaal overnam en omdoopte tot X, kocht hij al grote hoeveelheden aandelen in het socialemediaplatform. Maar hij verzuimde in 2022 beleggers op tijd te informeren over het belang van 5 procent dat hij had opgebouwd. Toen uiteindelijk bekend werd dat Musk zich had ingekocht, steeg de beurswaarde van Twitter hard. Volgens de SEC liepen beleggers ruim 150 miljoen dollar schade op doordat ze te laat werden ingelicht.

De rechter moet nog instemmen met een boete, die erg laag uitvalt vergeleken met Musks rijkdom. De geldstraf is ook veel lager dan de 200 miljoen dollar die de SEC eind 2024 als schikkingsbedrag voorstelde.