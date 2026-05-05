ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Picnic PostNL met vijf Nederlandse wielrenners naar Giro d'Italia

Sport
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 10:32
anp050526095 1
DEVENTER (ANP) - Wielerploeg Picnic PostNL start vrijdag met vijf Nederlanders aan de Giro d'Italia. Sprinter Casper van Uden gaat proberen zijn ritzege van vorig jaar een vervolg te geven. De niet fitte klassementsrenner Max Poole ontbreekt, waardoor de Nederlandse ploeg de strategie heeft moeten aanpassen naar "aanvallend koersen, dagelijks kansen zoeken en deze grijpen wanneer het moment zich aandient".
De Nederlanders Van Uden, Frank van den Broek, Timo de Jong, Gijs Leemreize en Tim Naberman krijgen gezelschap van de Fransman Warren Barguil, de Brit Sean Flynn en Chris Hamilton uit Australië.
"In de zwaardere etappes hebben renners als Chris, Frank, Warren en Gijs al laten zien dat ze resultaten kunnen rijden in grote rondes, en die kwaliteiten willen we opnieuw benutten. Drie weken koers wordt een uitdaging, maar wel één waar we met deze groep klaar voor zijn", zegt coach Matt Winston op de website van de ploeg.
De Ronde van Italië start vrijdag in Bulgarije en eindigt op 31 mei in Rome.
loading

POPULAIR NIEUWS

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

187889775_m

Minder zweten, meer spierkracht: dé fitnesshack die je nog niet kende

Loading