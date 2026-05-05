Picnic PostNL met vijf Nederlandse wielrenners naar Giro d'Italia

DEVENTER (ANP) - Wielerploeg Picnic PostNL start vrijdag met vijf Nederlanders aan de Giro d'Italia. Sprinter Casper van Uden gaat proberen zijn ritzege van vorig jaar een vervolg te geven. De niet fitte klassementsrenner Max Poole ontbreekt, waardoor de Nederlandse ploeg de strategie heeft moeten aanpassen naar "aanvallend koersen, dagelijks kansen zoeken en deze grijpen wanneer het moment zich aandient".

De Nederlanders Van Uden, Frank van den Broek, Timo de Jong, Gijs Leemreize en Tim Naberman krijgen gezelschap van de Fransman Warren Barguil, de Brit Sean Flynn en Chris Hamilton uit Australië.

"In de zwaardere etappes hebben renners als Chris, Frank, Warren en Gijs al laten zien dat ze resultaten kunnen rijden in grote rondes, en die kwaliteiten willen we opnieuw benutten. Drie weken koers wordt een uitdaging, maar wel één waar we met deze groep klaar voor zijn", zegt coach Matt Winston op de website van de ploeg.

De Ronde van Italië start vrijdag in Bulgarije en eindigt op 31 mei in Rome.