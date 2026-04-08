Musk wil topman moederbedrijf ChatGPT uit functie zetten

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 14:30
OAKLAND (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk wil dat Sam Altman, topman van ChatGPT-moederbedrijf OpenAI, uit zijn functie wordt gezet. De eis is onderdeel van de juridische strijd die de miljardair tegen het bedrijf voert.
Musk was een van de oprichters van OpenAI in 2015, maar vertrok in 2018 vanwege onenigheid en richtte in 2023 zijn eigen AI-startup xAI op. Hij claimt dat OpenAI een belofte gebroken heeft door als non-profitorganisatie plannen te hebben om een op winst gerichte onderneming te worden.
Als Musks eis wordt gehonoreerd, worden topman Altman en president Greg Brockman uit hun functie gezet en wordt de status van het bedrijf als non-profitonderzoeksinstelling weer hersteld. OpenAI wil dit niet. Volgens het bedrijf is deze rechtszaak vooral een intimidatiecampagne, gedreven door ego en jaloezie.
De rechtszaak in Californië gaat later deze maand van start. In een eerder stadium zei Musk dat hij 134 miljard dollar van het bedrijf eist.
