ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AP: datalekmeldingen ontvangen van klanten Chipsoft

Samenleving
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 14:22
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 'een aantal' datalekmeldingen ontvangen van klanten van softwareleverancier Chipsoft. Dat meldt een woordvoerder, die geen specifiek aantal noemt. "We verwachten dat het er meer zullen worden. De meldingen moeten officieel binnen 72 uur worden gedaan."
ChipSoft, een grote speler in elektronische patiëntendossiers, heeft te maken met een cyberaanval. Onbekend is nog of ook patiëntengegevens zijn buitgemaakt.
Diverse ziekenhuizen hebben maatregelen genomen. Zo heeft het UMC Utrecht de verbinding met Chipsoft tijdelijk verbroken en heeft het Laurentius Ziekenhuis in Roermond uit voorzorg het digitale patiëntenportaal afgesloten.
Expertisecentrum Z-CERT zegt zowel Chipsoft als zorginstellingen 'handelingsadviezen' te hebben gegeven. "De vraag voor zorginstellingen is vooral: lopen wij risico en moeten we iets afsluiten?", aldus een woordvoerder. Voor informatie over de cyberaanval verwijst Z-CERT naar Chipsoft. Chipsoft was niet bereikbaar.
POPULAIR NIEUWS

