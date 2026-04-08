Hegseth: VS behaalde in Iran victorie met hoofdletter V

ARLINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zegt dat de oorlog met Iran is geëindigd in een "victorie met de hoofdletter V" voor de Verenigde Staten. Hij claimt een "historische overwinning op het slagveld".

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn volgens Hegseth nog achthonderd doelen aangevallen. Daarmee is volgens hem "een totaal einde gemaakt aan de defensie-industriële basis van Iran". Dat was een van de doelen die de Amerikaanse regering had gesteld.

"President Trump had de macht om de Iraanse economie in enkele minuten volledig lam te leggen, maar hij heeft gekozen voor genade", aldus Hegseth. Volgens hem koos Trump daarvoor omdat Iran zich bereid toonde om te onderhandelen.

De VS en Iran hebben een staakt-het-vuren van twee weken afgesproken. Het is de bedoeling dat vanaf vrijdag onderhandeld wordt. Hegseth heeft vaker gezegd dat de oorlog tegen Iran al was gewonnen en alleen nog afgemaakt hoefde te worden.