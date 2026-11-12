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Musk zegt in opspraak geraakte Nvidia-baas wel te willen inhuren

Economie
door anp
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STARBASE (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk heeft gezegd dat hij het een eer zou vinden om Nvidia-topman Jensen Huang in dienst te nemen. Huang dreigt te worden weggestuurd bij chipconcern Nvidia na berichten over meerdere buitenechtelijke affaires, waaronder een met een vrouw die zou worden verdacht van spionage voor China. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, heeft Nvidia zelfs al een extern bureau ingeschakeld om een opvolger van Huang te vinden.
Musk sprak op X zijn steun uit voor medemiljardair Huang. Daarmee reageerde hij op een X-bericht waarin hem werd gevraagd Huang binnen te halen. Musk en Huang kennen elkaar al minstens tien jaar. Nvidia is een belangrijke leverancier van grafische processors aan Musks autobedrijf Tesla.
Inmiddels lijkt Nvidia zich te beraden op hoe het bedrijf verder moet zonder zijn oprichter. De crisis verergerde na een bericht in The New York Times dat Huang niet alleen een relatie had met een vermeende spion, maar ook met een van zijn directe medewerkers.
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