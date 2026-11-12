Duitsland onderschept 1260 kilo vuurwerk op weg naar Nederland

DRESDEN (ANP) - In Duitsland is een bestelbusje met 1260 kilo zwaar vuurwerk in het laadruim tegengehouden. De bestuurder daarvan was vanuit Tsjechië op weg naar Nederland. De man, een 44-jarige Tsjech, had daar niet de juiste vergunningen voor. Hij is gearresteerd en zit voorlopig vast, meldt de Duitse douane.

De wagen werd gecontroleerd op de snelweg bij Dresden in het oosten van Duitsland. Het gesmokkelde vuurwerk bestond onder meer uit shells en strijkers. De explosieve lading in het vuurwerk woog bij elkaar ruim 760 kilo.