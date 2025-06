Musks X klaagt staat New York aan om wet op contenttoezicht

NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het socialemediabedrijf X van Elon Musk heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat New York. Aanleiding is een staatswet die volgens het concern in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Volgens die wet zijn socialemediabedrijven verplicht om gevoelige informatie vrij te geven over hoe ze toezicht houden op uitingen van haat, extremisme, desinformatie en andere content.

De wet dwingt bedrijven om "zeer gevoelige en controversiële uitingen" openbaar te maken, volgens de aanklacht. De bepalingen in de New Yorkse wet zouden indruisen tegen de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Amerikaanse grondwet.

Volgens X is de wet van de staat New York gebaseerd op een vrijwel identieke Californische wet. De handhaving daarvan werd afgelopen september deels geblokkeerd door een rechter vanwege zorgen over de vrijheid van meningsuiting, aldus het bedrijf.