Spoedpaspoort later geleverd door NAVO-top, waarschuwen gemeenten

DEN HAAG (ANP) - Mensen die met spoed een nieuw paspoort of rijbewijs hebben aangevraagd, moeten daar de komende week misschien langer op wachten dan gebruikelijk. Door de NAVO-top is het niet zeker dat de documenten op tijd kunnen worden geleverd, waarschuwen gemeenten.

Leiden is een van de gemeenten waar mensen last kunnen krijgen van de vertraging. Veel wegen rond de derde stad van Zuid-Holland zijn afgesloten in verband met de top. "Normaal duurt het vijf werkdagen tussen de aanvraag en het moment dat u het reisdocument kunt ophalen bij de balie. Dat kan door de vele wegafsluitingen niet gegarandeerd worden", aldus de gemeente. Die raadt mensen aan om hun document pas vanaf 25 juni, het einde van de top, op te halen.

Capelle aan den IJssel waarschuwt eveneens voor verkeershinder door de top: "Ook de bezorger van spoeddocumenten is dan langer onderweg. Reken op twee extra dagen voor levering."

Ook in gemeenten als Breda (Noord-Brabant), Heerlen, Stein en Maasgouw (Limburg), Het Hogeland (Groningen), Amersfoort, Woerden en Oudewater (Utrecht), Harderwijk, Buren, Ermelo en Oude IJsselstreek (Gelderland), Zeewolde (Flevoland), Rotterdam, Zoetermeer, Dordrecht, Delft, Westland, Rijswijk, Katwijk en Hardinxveld-Giessendam (Zuid-Holland) en Kapelle en Schouwen-Duiveland (Zeeland) zijn spoeddocumenten tijdelijk later beschikbaar.