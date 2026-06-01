Muziekconcern UMG bij dalers op afwachtend Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) behoorde maandag tot de grootste dalers in de AEX-index, met een min van 1,6 procent. Het muziekconcern, met bekende artiesten als Taylor Swift en Harry Styles, heeft het ongevraagde overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman verworpen. Volgens UMG is het bod van 56 miljard euro veel te laag.

De aandacht bleef verder uitgaan naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Ondanks een aantal aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran afgelopen weekend meldde president Donald Trump op Truth Social dat Iran "echt een deal wil sluiten", en benadrukte hij dat het een goede deal zou zijn voor de VS en bondgenoten.

De Amsterdamse hoofdindex begon met een klein verlies aan de nieuwe beursmaand. De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1033,45 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 1093,63 punten.