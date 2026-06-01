Netanyahu geeft opdracht tot aanvallen Zuid-Beiroet

BEIROET (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn krijgsmacht (IDF) de opdracht gegeven aanvallen uit te voeren op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beiroet, waar de Hezbollah-beweging in feite aan de macht is.

De zuidelijke dichtbevolkte Dahiyeh-wijken zijn vaker doelwit van Israëlische aanvallen. Volgens Netanyahu vinden deze nu plaats "naar aanleiding van de herhaalde en aanhoudende schendingen van het staakt-het-vuren" door Hezbollah en de "aanvallen op onze steden en burgers".

Sinds het staakt-het-vuren van afgelopen april vinden er nog steeds dagelijks aanvallen plaats. De VN-Veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon.