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Na jaren weer meer bestellingen bij Thuisbezorgd-moeder

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, waaronder Thuisbezorgd.nl valt, is afgelopen maand toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst na 55 maanden, ruim 4,5 jaar, dat er groei is in het aantal bestellingen.
Dat meldt investeerder Prosus, sinds eind vorig jaar eigenaar van het bezorgbedrijf. "Toen wij in december de controle overnamen, liep het aantal bestellingen met 9 procent terug", schrijft Prosus-topman Fabricio Bloisi in een brief aan de aandeelhouders.
De investeerder verwacht dat de groei verder doorzet. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf stelt de afgelopen maand onder meer te hebben gewerkt aan technologie, klantbehoud en marketing. Prosus zegt verder te investeren in het bezorgbedrijf.
Dat doet het ook in de Braziliaanse bezorger iFood. In het Zuid-Amerikaanse land is de concurrentie onder bezorgbedrijven flink toegenomen, merkt Bloisi op. Zowel Europa als Brazilië ziet de topman als belangrijke markten.
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