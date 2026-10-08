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Amerikaanse skibond verrast met selectie revaliderende Vonn

Sport
door anp
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NEW YORK (ANP/DPA) - De Amerikaanse skibond heeft verrassend genoeg Lindsey Vonn opgenomen in de hoofdselectie voor het komende seizoen in de wereldbeker. De 41-jarige Vonn maakt deel uit van het A-team van in totaal zeventien skiërs (vrouwen en mannen).
Haar selectie is opvallend, omdat een rentree op de piste nog ver weg lijkt. De olympisch kampioene op de afdaling van 2010 ondergaat in november een nieuwe operatie aan haar linkerbeen en zal vermoedelijk weer enkele maanden moeten revalideren.
Vonn scheurde in februari, een week voor de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina, haar kruisband. Ze besloot toch deel te nemen aan de Spelen. De winnares van 84 wereldbekerwedstrijden kwam na dertien seconden ten val en liep een gecompliceerde beenbreuk op.
Nadien onderging ze meerdere operaties aan het been, waarbij metalen platen en schroeven zijn geplaatst.
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