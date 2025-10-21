NASA wil Jeff Bezos kans geven op maancontract na problemen Musk

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stelt zijn prestigieuze maanlandingscontract open voor andere bieders, nu Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX kampt met vertragingen bij het maken van de Starship-maanlander. Deze stap maakt de weg vrij voor concurrenten zoals Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos voor een rol bij de eerste bemande missie naar de maan in meer dan een halve eeuw.

"Ik ben bezig dat contract open te stellen. Ik denk dat we bedrijven zoals Blue erbij betrokken zien raken, en misschien anderen", vertelde de waarnemend NASA-chef Sean Duffy aan het Fox News-programma Fox & Friends.

Duffy's opmerkingen volgen na maanden van toenemende druk binnen NASA om het maanprogramma te versnellen en SpaceX aan te sporen sneller te werken. De Starship-lander werd in 2021 gekozen. De maanlanding zou uiterlijk in 2027 moeten plaatsvinden. Intussen lijkt China vorderingen te maken met eigen plannen om tegen 2030 mensen naar de maan te sturen.