Kabinet verruimt fiscale regeling familiebedrijven toch niet

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 9:33
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Eugène Heijnen (Belastingen) gaat niet mee in de wens van de Tweede Kamer voor een extra versoepeling van de uitzondering voor familiebedrijven op het gebied van erfbelasting. Dat schrijft de BBB-staatssecretaris in een document bij het belastingplan voor 2026.
Het gaat om de zogenoemde BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling. VVD en CDA hadden voorgesteld om familieleden met een klein aandeel (minimaal 25 procent) in het bedrijf ook aanspraak te laten maken op deze vrijstelling van erf- en schenkbelasting. De Tweede Kamer stemde in met dit voorstel. De bal lag daarna bij de staatssecretaris, die een ingangsdatum moest bepalen.
De BBB-bewindsman heeft nu dus besloten het plan toch niet door te voeren, omdat bij navraag bij de Europese Commissie bleek dat de uitgebreidere vrijstelling ongeoorloofde staatssteun zou zijn.
