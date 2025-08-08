WTO verhoogt verwachtingen goederenhandel wereldwijd om import VS

GENÈVE (ANP) - De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de verwachtingen voor de wereldwijde goederenhandel voor dit jaar verhoogd. Dat komt vooral doordat de Verenigde Staten in het eerste kwartaal veel meer goederen hadden geïmporteerd, in aanloop naar de aangekondigde importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump.

De WTO verwacht dat het wereldwijde handelsvolume dit jaar 0,9 procent groeit. In april had de organisatie de verwachtingen voor dit jaar nog flink verlaagd naar een krimp van 0,2 procent vanwege het handelsbeleid van Trump.

De WTO waarschuwt wel dat hogere heffingen op de lange termijn op de handel zullen drukken. Donderdag zijn hogere heffingen ingegaan voor veel handelspartners van de VS. De groeiverwachtingen voor volgend jaar zijn daarom naar beneden bijgesteld naar 1,8 procent. In april ging de WTO nog uit van 2,5 procent groei. Hogere heffingen zullen de handel in de tweede helft van 2025 en in 2026 volgens de organisatie drukken.

Handelsvolume

Aziatische landen blijven dit jaar de belangrijkste aanjager van de groei van het handelsvolume, voorziet de WTO. Hun bijdrage in 2026 is wel iets kleiner dan de organisatie eerder dacht. Noord-Amerika zal beide jaren een negatieve impact op de groei hebben, maar die invloed is nu minder groot door de sterker dan verwachte import begin dit jaar.

De WTO is minder optimistisch over de bijdrage van Europa. De verwachtingen voor het continent zijn licht negatief geworden. Economieën die vooral energieproducten exporteren, zien tussen 2025 en 2026 hun aandeel in de goederenhandel afnemen. De lagere olieprijzen verminderen de exportinkomsten en dempen de importvraag.