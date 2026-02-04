Kroon van Louvre-inbraak wordt gerestaureerd

PARIJS (ANP/AFP) - Een kostbare kroon die dieven bij de kraak uit het Louvre probeerden te stelen, wordt volledig gerestaureerd, heeft het museum aangekondigd. De kroon van keizerin Eugénie, de vrouw van Napoleon III, viel toen de dieven het museum verlieten. Hij is vrijwel compleet, maar wel ernstig beschadigd.

Dieven namen in oktober vorig jaar voor zo'n 88 miljoen euro aan juwelen mee uit het beroemde museum in Parijs. Ze klommen verkleed als bouwvakkers met een verhuislift naar boven, slepen een gat in het raam, grepen de kroon en acht juwelen en vluchtten weer naar buiten. De kroon moesten ze laten vallen, de rest wordt nog vermist.

De kroon raakte beschadigd toen de dieven hem door een klein gat in de vitrine probeerden te halen. Een van de acht gouden adelaars van de kroon ontbreekt. Op 10 na zitten alle 1354 diamanten er nog op, net als de 56 smaragden. De kroon is wel "ernstig vervormd".

Vier mogelijke leden van de inbrekersploeg zitten vast, de leider van de roof nog niet.