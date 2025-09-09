Nasleep staking bij grondpersoneel kan dagen duren, verwacht KLM

SCHIPHOL (ANP) - De impact van de staking bij het grondpersoneel van KLM kan nog dagenlang te merken zijn in de operatie van de luchtvaartmaatschappij. KLM bereidt naar eigen zeggen de "logistieke puzzel" voor om na de staking alles weer volgens schema te krijgen. "Dat heeft even tijd nodig en de nasleep kan enkele dagen duren", laat een woordvoerder weten.

Woensdagochtend legt het grondpersoneel van KLM, zoals medewerkers die bagage in- en uitladen of reizigers te woord staan, twee uur lang het werk neer. Op voorhand heeft KLM ruim honderd vluchten geschrapt, waardoor 27.000 passagiers worden geraakt.

"Allereerst werken we er hard aan om alle passagiers om te boeken, zodat ze zo snel mogelijk alsnog op hun bestemming aankomen", aldus KLM. "Daarbij komt ook de beschikbaarheid van onze collega's die op de vluchten werken en bijvoorbeeld de toestellen zelf."

FNV en CNV hebben de staking bij KLM aangekondigd omdat ze boos zijn over een cao-akkoord dat KLM sloot met drie andere vakbonden.