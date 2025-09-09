ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nasleep staking bij grondpersoneel kan dagen duren, verwacht KLM

Economie
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 13:54
anp090925100 1
SCHIPHOL (ANP) - De impact van de staking bij het grondpersoneel van KLM kan nog dagenlang te merken zijn in de operatie van de luchtvaartmaatschappij. KLM bereidt naar eigen zeggen de "logistieke puzzel" voor om na de staking alles weer volgens schema te krijgen. "Dat heeft even tijd nodig en de nasleep kan enkele dagen duren", laat een woordvoerder weten.
Woensdagochtend legt het grondpersoneel van KLM, zoals medewerkers die bagage in- en uitladen of reizigers te woord staan, twee uur lang het werk neer. Op voorhand heeft KLM ruim honderd vluchten geschrapt, waardoor 27.000 passagiers worden geraakt.
"Allereerst werken we er hard aan om alle passagiers om te boeken, zodat ze zo snel mogelijk alsnog op hun bestemming aankomen", aldus KLM. "Daarbij komt ook de beschikbaarheid van onze collega's die op de vluchten werken en bijvoorbeeld de toestellen zelf."
FNV en CNV hebben de staking bij KLM aangekondigd omdat ze boos zijn over een cao-akkoord dat KLM sloot met drie andere vakbonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

145340906_m

Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

Loading