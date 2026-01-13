Natuurrampen veroorzaakten 224 miljard dollar schade in 2025

MÜNCHEN (ANP) - Natuurrampen hebben vorig jaar voor 224 miljard dollar aan schade gezorgd, meldt herverzekeraar Munich Re. Omgerekend is dat zo'n 192 miljard euro. Dat is lager dan een jaar eerder, toen de schade als gevolg van natuurrampen 368 miljard dollar bedroeg.

Verzekeraars dekten 48 procent, ongeveer 108 miljard dollar, van het totale bedrag in 2025, volgens Munich Re. Een jaar eerder werd 40 procent van de geleden schade gedekt, 147 miljard dollar.

Bosbranden, overstromingen en zware onweersbuien hadden 166 miljard dollar schade als gevolg. De bosbranden rondom Los Angeles in januari waren de duurste natuurramp van 2025. De totale schade bedroeg zo'n 53 miljard dollar. Het is daarmee de duurste bosbrandramp tot nu toe, meldt Munich Re. Bij de bosbranden kwamen dertig mensen om het leven.

Wereldwijd verloren 17.200 mensen hun leven door natuurrampen vorig jaar. Dat is flink meer dan in 2024, toen 11.000 mensen door een natuurramp om het leven kwamen.