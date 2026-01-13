Beleggers hebben eurotekens in de ogen: AEX-index schurkt tegen historische 1000-puntengrens aan

De AEX-index op het Damrak is dinsdag licht hoger geopend en zette daarmee de opmars richting het historische niveau van 1000 punten voort. Rond tienen noteerde de index 999.45, maar tot op heden is de duizend nog niet gehit. Beleggers staren met eurotekens in de ogen naar de grafieken.

Maandag eindigde de Amsterdamse hoofdindex al op een nieuw slotrecord onder aanvoering van chiptoeleverancier Besi. Ook op Wall Street scherpten de Dow-Jonesindex en de S&P 500-index de recordstanden verder aan ondanks zorgen over de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 997,64 punten en scherpte daarmee de hoogste tussentijdse koers ooit verder aan. De index is nog minder dan 3 punten verwijderd van de historische grens van 1000 punten. De MidKap klom een fractie tot 956,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won een fractie na het bereiken van een nieuwe recordstand op maandag.