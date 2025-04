NAVO-ambassadeur: meer capaciteit nodig in defensiesector

DEN HAAG (ANP) - Het verhogen van de defensie-uitgaven leidt tot kansen voor de defensie-industrie, maar dan moet die wel worden versterkt. "Geld is geen probleem meer, capaciteit is dat wel", zei de Nederlandse NAVO-ambassadeur Thijs van der Plas woensdag tijdens een bijeenkomst, die VNO-NCW West organiseerde in aanloop naar de NAVO-top op 24 en 25 juni. Tijdens die top in Den Haag zal volgens hem het versterken van de defensie-industrie, ook binnen het mkb, een van de belangrijkste thema's zijn.

Van der Plas verwacht dat een van de onderwerpen die worden besproken het verhogen van de zogeheten NAVO-norm zal zijn. Dat is het aandeel van het bruto binnenlands product van lidstaten dat aan defensie moet worden besteed. Die norm is nu nog 2 procent, maar Van der Plas verwacht dat die naar minimaal 3 procent gaat. "Voor iedereen die in de defensie-industrie werkt, is dit waanzinnig goed nieuws. Geld is geen probleem meer", aldus Van der Plas.

Maar dat geld moet volgens hem wel een bestemming vinden. Allereerst is daar opschaling voor nodig. Daarvoor ligt een belangrijke taak bij de NAVO-landen, die de vraag naar materiaal moeten bundelen. Van der Plas noemt als voorbeeld de Patriot-raketsystemen, waarvoor meerdere landen gezamenlijk een grote order hebben geplaatst. Het gaat dan om grote investeringen die ook op lange termijn renderen voor defensiebedrijven.

Anderzijds is innovatie nodig. Niet alleen door grote Nederlandse bedrijven als technologie- en defensieconcern Thales en scheepsbouwer Damen, maar ook door het midden- en kleinbedrijf. Van der Plas noemt kunstmatige intelligentie, cyber en drones waarin het bedrijfsleven volgens hem toegevoegde waarde kan hebben.