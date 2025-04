Tennisser De Jong strandt in tweede ronde ATP-toernooi Marrakesh

MARRAKESH (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken van het toernooi van Marrakesh. De 24-jarige Noord-Hollander verloor in twee sets van de Poolse qualifier Kamil Majchrzak: 6-7 (3) 1-6.

De Jong was door goede prestaties op het challengertoernooi van Girona naar de 98e plaats op de wereldranglijst gestegen, zijn hoogste positie ooit. In Marokko won hij zijn eerste partij van de Marokkaan Elliot Benchetrit.

Tegen Majchrzak begon De Jong ook goed en liep uit naar 3-1. Die marge kon hij echter niet vasthouden. De Poolse nummer 122 van de wereldranglijst kwam terug tot 5-5 en was daarna de beste in de tiebreak. In de tweede set won Majchrzak meteen de opslagbeurt van De Jong en gaf die voorsprong niet meer weg. Na een tweede break benutte hij op 5-1 zijn tweede van drie matchpoints.

Tallon Griekspoor is als eerste geplaatst in Marrakesh. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta.