Nederlaag Apple in juridische strijd over openstelling App Store

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Apple heeft een nederlaag geleden in de juridische strijd met Epic Games, de maker van het schietspel Fortnite, over de vermeende dominantie van de App Store. Het techconcern probeerde bij een Amerikaanse rechter uitstel te krijgen voor een gerechtelijk bevel dat het bedrijf verplicht om zijn appwinkel open te stellen voor betalingsopties van andere partijen. Maar een federaal hof van beroep in San Francisco heeft het verzoek afgewezen.

Apple vroeg om de opschorting terwijl het in beroep gaat tegen de uitspraak van een lagere rechter uit april. Die bepaalde dat het bedrijf moet voldoen aan een gerechtelijk bevel dat al dateert uit 2021. De uitspraak van april was een domper voor Apple. Het vonnis verbood het bedrijf commissies te rekenen op transacties die buiten de App Store worden afgehandeld. Ook moet Apple toestaan dat app-ontwikkelaars gebruikers naar hun eigen websites kunnen leiden voor betalingen.