Weinig beweging op Damrak in afwachting rentebesluit ECB

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak liet donderdag weinig beweging zien. Beleggers wachten vooral op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Algemeen wordt verwacht dat de centrale bank uit Frankfurt de rente in het eurogebied voor de achtste keer in een jaar tijd gaat verlagen. Eerder deze week bleek al dat de inflatie in het eurogebied onder de doelstelling van de ECB van 2 procent is uitgekomen. De afkoelende inflatie geeft de ECB meer ruimte om de economie verder te ondersteunen met lagere leenkosten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 927,86 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 893,81 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,2 procent.

Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van 2,4 procent. Betaalbedrijf Adyen en chiptoeleverancier ASMI volgden met plussen van 2,3 en 1,5 procent. AkzoNobel sloot de rij met een verlies van 1,1 procent. De verffabrikant werd door de Zwitserse bank UBS van de kooplijst gehaald.

Luchtvaartmaatschappijen

In de MidKap verloor Air France-KLM 2,9 procent. Toezichthouder ACM besloot woensdag dat Schiphol mag doorgaan met het verhogen van tarieven voor luchtvaartmaatschappijen die de luchthaven gebruiken. Tien maatschappijen en drie belangenorganisaties hadden klachten ingediend over de gemiddelde stijging van 33 procent in de komende drie jaar. Volgens de ACM zijn de fors hogere havengelden echter niet onredelijk.

Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties (min 4 procent) noteerde ex-dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode, wat voor koersdruk zorgt. Fitnessketen Basic-Fit was de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven, met een winst van 1,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Avantium 0,5 procent. De bioplasticmaker gaat samenwerken met Hoogesteger aan PEF-flessen voor verse sappen. Avantium maakt in Delfzijl een uit plantaardig zetmeel gewonnen grondstof voor PEF. Dat is een alternatief voor PET, bekend van de frisdrankflessen, maar dan zonder fossiele grondstoffen. De PEF-fles van Hoogesteger komt in de schappen van supermarkt Albert Heijn zodra de nieuwe fabriek van Avantium operationeel is.