Nederland blijft innovatiekoploper bij Europese octrooiaanvragen

DEN HAAG (ANP) - Nederland was ook vorig jaar een van de innovatiekoplopers als het gaat om octrooiaanvragen in Europa. Dat meldt het Europees Octrooibureau (EOB). Nederlandse bedrijven en uitvinders hebben 7006 Europese octrooien aangevraagd. Dat komt neer op 388 aanvragen per miljoen inwoners. Daarmee staat Nederland per inwoner wereldwijd in de top vijf.

In totaal werden vorig jaar een recordaantal van 201.974 octrooiaanvragen ingediend bij het EOB. Dat is een lichte stijging vergeleken met een jaar eerder. De meeste aanvragen kwamen uit de Verenigde Staten, Duitsland, China, Japan, Zuid-Korea, Frankrijk en Zwitserland. Daarna komt Nederland in die ranglijst, waarmee we dus na Duitsland en Frankrijk het EU-land met de meeste aanvragen zijn.

De belangrijkste sector voor Nederlandse patentaanvragen is medische technologie. Zorgtechnologieconcern Philips bleef dan ook de grootste Nederlandse speler met 1289 aanvragen. Verlichtingsbedrijf Signify, chipproducent NXP Semiconductors, chipmachinemaker ASML, gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich en onderzoeksinstituut TNO staan ook in de top tien van Nederlandse aanvragers.

Als wordt gekeken naar regio's, dan komen de meeste patentaanvragen uit Noord-Brabant. Dat komt omdat ASML is gevestigd in het Brabantse Veldhoven en Philips en Signify veel onderzoeksactiviteiten in Eindhoven hebben. Volgens het EOB kwamen er uit Noord-Brabant 3616 aanvragen, dat is meer dan de helft van alle Nederlandse aanvragen. Gelderland liet de sterkste groei zien: van 440 aanvragen in 2024 naar 798 in 2025.

Noord-Brabant stond daarmee ook vijfde op de ranglijst van EU-regio's bij het EOB en tiende wereldwijd. Eindhoven stond derde in de Europese stedenranglijst van het bureau, alleen München en Parijs telden meer octrooiaanvragen.